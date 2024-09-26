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Тарасова не верит, что Валиева могла употреблять допинг на Олимпиаде

Тарасова не верит, что Валиева могла употреблять допинг на Олимпиаде
Камила Валиева
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко отреагировала на слова американского журналиста Дэйва Лиса о деле Камилы Валиевой. Он отметил, что, будь фигуристка членом сборной США, то подверглась бы жёсткой критике после раскрытия факта употребления допинга на Олимпиаде в Пекине.

«Никак не отношусь к этому высказыванию Лиcа. Вообще не верю, что Камила могла пить допинг, и мне всё равно, что там думают американцы. Это не их дело. Слава богу, мы не в США живём», — приводит слова Тарасовой издание «ВсеПроСпорт».

После зимних Олимпийских игр Камила Валиева участвовала в суде, где проиграла, вследствие чего была отстранена от соревнований на четыре года. Сборная России потеряла золотую медаль командного турнира после аннуляции результатов Валиевой.

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