Рудковская заявила, что группа Тутберидзе до сих пор не покрыла долг Парсеговой

Яна Рудковская прокомментировала слова Даниила Глейхенгауза о погашении долга Арины Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко». По словам супруги двукратного олимпийского чемпиона, деньги не поступили на счёт.

Ранее группа Этери Тутберидзе провела открытую тренировку, чтобы собрать средства на погашение долга Парсеговой. Цена одного билета составляла 10 000 рублей.

«С утра получаю массу звонков и сообщений от журналистов: «В интервью Даниил Глейхенгауз — кто не знает: это тренер и хореограф команды Team Тутберидзе — сказал, что долг Парсеговой перед Академией «Ангелы Плющенко» погашен. И проблема закрыта.

«Вы получили деньги?» Нет. Деньги мы не получили. Ни на расчётный счёт академии, ни в кассу академии деньги на данный момент не поступили, хотя прошло уже больше двух недель с открытой тренировки.

И если у уважаемого Даниила есть основания утверждать, что долг перед академией за Парсегову был закрыт и проблемы больше нет, что преподносится в СМИ как свершившийся факт, то остаётся только по классике спросить у мамы: «Где деньги, Зин?».

Мы бы и подождали и уж тем более не готовы были эти темы поднимать, но раз выходит на свет информация, не соответствующая действительности, ограничусь словами из старого мультика: «Да мы молока не видали пока»… увы!

В любом случае, все средства, которые, я надеюсь, мы всё-таки когда-нибудь получим, пойдут исключительно на благотворительные цели с предоставленными впоследствии отчётами. И это не для красного словца», — написала Рудковская.