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Цзясюань Чжан и Ихан Хуан победили в короткой программе на юниорском Гран-при в Польше

Цзясюань Чжан и Ихан Хуан победили в короткой программе на юниорском Гран-при в Польше
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Китайская пара Цзясюань Чжан и Ихан Хуан стали первыми по итогам короткой программы на этапе юниорского Гран-при-2024/2025 в Гданьске (Польша). Спортсмены получили 57,88 балла от судей.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 5, Гданьск, Польша
Спортивные пары. Короткая программа
26 сентября 2024, четверг. 16:40 МСК
Окончено
1
Китай
2
Украина
3
США

Второе место заняли представители Украины София Голиченко и Артём Даренский с результатом 51,81. Тройку лидеров замкнули американцы Сая Карпентер и Игнасио Маравилла (50,07).

Фигурное катание. Юниорский Гран-при-2024/2025. 5-й этап.
Спортивные пары. Короткая программа. Результаты:

  1. Цзясюань Чжан/Ихан Хуан (Китай) — 57,88
  2. София Голиченко/Артём Даренский (Украина) — 51,81
  3. Сая Карпентер/Игнасио Маравилла (США) — 50,07
  4. Ноэми Роллан/Этьен Лакасс (Канада) — 47,29
  5. Элизабет Хансен/Уильям Чёрч (США) — 46,65
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