Цзясюань Чжан и Ихан Хуан победили в короткой программе на юниорском Гран-при в Польше

Китайская пара Цзясюань Чжан и Ихан Хуан стали первыми по итогам короткой программы на этапе юниорского Гран-при-2024/2025 в Гданьске (Польша). Спортсмены получили 57,88 балла от судей.

Второе место заняли представители Украины София Голиченко и Артём Даренский с результатом 51,81. Тройку лидеров замкнули американцы Сая Карпентер и Игнасио Маравилла (50,07).

Фигурное катание. Юниорский Гран-при-2024/2025. 5-й этап.

Спортивные пары. Короткая программа. Результаты:

Цзясюань Чжан/Ихан Хуан (Китай) — 57,88 София Голиченко/Артём Даренский (Украина) — 51,81 Сая Карпентер/Игнасио Маравилла (США) — 50,07 Ноэми Роллан/Этьен Лакасс (Канада) — 47,29 Элизабет Хансен/Уильям Чёрч (США) — 46,65