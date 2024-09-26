ISU впервые в этом году рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов к соревнованиям

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) рассмотрит вопрос о допуске российских фигуристов и конькобежцев к соревнованиям на ближайшем заседании, которое пройдёт с 27 по 28 сентября в Лозанне (Швейцария). Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, в случае положительного решения о допуске российские фигуристы смогут выступать на международной арене с 2025 года. В ISU рассмотрят данный вопрос впервые за последний год.

Также в ходе заседания будет рассмотрен вопрос о квалификации российских и белорусских спортсменов на зимнюю Олимпиаду 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина д’Ампеццо.