Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Опять конфетой перед носом помашут и сами съедят».Светлана Ишмуратова — о заседании ISU

«Опять конфетой перед носом помашут и сами съедят».Светлана Ишмуратова — о заседании ISU
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова прокомментировала новость о рассмотрении вопроса допуска российских фигуристов и конькобежцев к соревнованиям на ближайшем заседании ISU.

«Я, честно говоря, ничего хорошего не жду ни от МОК, ни от международных федераций. Всё время ждать каких‑то подачек надоело. Возможно, будет принято какое‑то промежуточное решение. Скорее всего, опять конфетой перед носом помашут и сами съедят», — приводит слова Ишмуратовой «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что на заседании ISU, которое пройдёт с 27 по 28 сентября в Лозанне (Швейцария), будет рассмотрен вопрос о допуске российских фигуристов и конькобежцев к международным соревнованиям.

Материалы по теме
ISU впервые в этом году рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов к соревнованиям
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android