«Опять конфетой перед носом помашут и сами съедят».Светлана Ишмуратова — о заседании ISU

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова прокомментировала новость о рассмотрении вопроса допуска российских фигуристов и конькобежцев к соревнованиям на ближайшем заседании ISU.

«Я, честно говоря, ничего хорошего не жду ни от МОК, ни от международных федераций. Всё время ждать каких‑то подачек надоело. Возможно, будет принято какое‑то промежуточное решение. Скорее всего, опять конфетой перед носом помашут и сами съедят», — приводит слова Ишмуратовой «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что на заседании ISU, которое пройдёт с 27 по 28 сентября в Лозанне (Швейцария), будет рассмотрен вопрос о допуске российских фигуристов и конькобежцев к международным соревнованиям.