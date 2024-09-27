Японец Сена Такахаси захватил лидерство после КП на юниорском Гран-при в Гданьске
Поделиться
Японский фигурист Сена Такахаси выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при-2024/2025 в Гданьске (Польша). Спортсмен получил от судей 80,25 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 5, Гданьск, Польша
Юноши. Короткая программа
26 сентября 2024, четверг. 20:00 МСК
Окончено
1
Сена Такахаси
Япония
80.25
2
Тамир Куперман
Израиль
75.58
3
Лукаш Вацлавик
Словакия
72.00
Второе место занял представитель Израиля Тамир Куперман с результатом 75,58. Тройку лидеров замкнул Лукаш Вацлавик из Словакии (72,00).
В субботу, 28 сентября, юноши представят произвольную программу.
Фигурное катание. Юниорский Гран-при-2024/2025. Пятый этап.
Юноши. Короткая программа. Результаты:
- Сена Такахаси (Япония) - 80,25 балла.
- Тамир Куперман (Израиль) - 75,58.
- Лукаш Вацлавик (Словакия) - 72,00.
- Энтони Паради (Канада) - 70,71.
- Каспер Юханссон (Швеция) — 63,39.
- Орельян Шерве (Швейцария) — 61,72.
Комментарии
- 27 сентября 2024
-
01:03
-
00:12
- 26 сентября 2024
-
21:41
-
19:31
-
17:43
-
16:01
-
15:59
-
15:26
-
15:14
-
14:45
-
13:32
-
11:23
-
10:50
-
10:28
-
09:10
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:37
-
00:13
- 25 сентября 2024
-
23:42
-
23:16
-
22:47
-
21:46
-
21:21
-
21:06
-
20:03
-
18:36
-
18:10
-
17:29
-
14:54
-
14:40
-
13:42
-
13:22
-
12:55