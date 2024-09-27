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Японец Сена Такахаси захватил лидерство после КП на юниорском Гран-при в Гданьске

Японец Сена Такахаси захватил лидерство после КП на юниорском Гран-при в Гданьске
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Японский фигурист Сена Такахаси выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при-2024/2025 в Гданьске (Польша). Спортсмен получил от судей 80,25 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 5, Гданьск, Польша
Юноши. Короткая программа
26 сентября 2024, четверг. 20:00 МСК
Окончено
1
Сена Такахаси
Япония
80.25
2
Тамир Куперман
Израиль
75.58
3
Лукаш Вацлавик
Словакия
72.00

Второе место занял представитель Израиля Тамир Куперман с результатом 75,58. Тройку лидеров замкнул Лукаш Вацлавик из Словакии (72,00).

В субботу, 28 сентября, юноши представят произвольную программу.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при-2024/2025. Пятый этап.
Юноши. Короткая программа. Результаты:

  1. Сена Такахаси (Япония) -  80,25 балла.
  2. Тамир Куперман (Израиль) - 75,58.
  3. Лукаш Вацлавик (Словакия) - 72,00.
  4. Энтони Паради (Канада) - 70,71.
  5. Каспер Юханссон (Швеция) — 63,39.
  6. Орельян Шерве  (Швейцария) — 61,72.
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