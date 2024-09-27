Фигурист Галлямов: думаю, моё лицо само по себе уже бренд

Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о стиле в одежде и покупке известных брендов.

«Я вообще люблю хорошо выглядеть как в деловом стиле, так и в спортивном. Чтобы даже незнакомым людям было приятно на меня смотреть. Соответственно, никогда не позволю себе выйти на люди как-то не так одетым или с волосами во все стороны. На самом деле я не гонюсь именно за брендами. Если вещь понравится, если она выглядит необычно, то могу взять. Но, опять же, не стараюсь за счёт этого самоутверждаться. Думаю, что моё лицо само по себе уже бренд», — цитирует Галлямова RT.

«Обычно я одеваюсь по настроению. Для меня главное не ярлычок на одежде, а как она выглядит, насколько хорошо сочетается с моими представлениями о стиле. Могу обратить внимание на брендовую вещь, если это какие-то интересные крой, фасон или цвет», — добавила Мишина.

Мишина и Галлямов — чемпионы мира и Европы, также имеют две бронзовые медали Олимпийских игр в личном и командном турнирах.