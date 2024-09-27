Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигурист Галлямов: думаю, моё лицо само по себе уже бренд

Фигурист Галлямов: думаю, моё лицо само по себе уже бренд
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов рассказали о стиле в одежде и покупке известных брендов.

«Я вообще люблю хорошо выглядеть как в деловом стиле, так и в спортивном. Чтобы даже незнакомым людям было приятно на меня смотреть. Соответственно, никогда не позволю себе выйти на люди как-то не так одетым или с волосами во все стороны. На самом деле я не гонюсь именно за брендами. Если вещь понравится, если она выглядит необычно, то могу взять. Но, опять же, не стараюсь за счёт этого самоутверждаться. Думаю, что моё лицо само по себе уже бренд», — цитирует Галлямова RT.

«Обычно я одеваюсь по настроению. Для меня главное не ярлычок на одежде, а как она выглядит, насколько хорошо сочетается с моими представлениями о стиле. Могу обратить внимание на брендовую вещь, если это какие-то интересные крой, фасон или цвет», — добавила Мишина.

Мишина и Галлямов — чемпионы мира и Европы, также имеют две бронзовые медали Олимпийских игр в личном и командном турнирах.

Что говорили Настя и Саша о новых программах?
Звёзды Москвиной приехали на мастер-класс, но программу не показали. Что случилось?
Эксклюзив
Звёзды Москвиной приехали на мастер-класс, но программу не показали. Что случилось?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android