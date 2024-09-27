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Эстонская фигуристка Солен Мазанг раскрыла подробности совершённого над ней сексуального насилия

Эстонская фигуристка раскрыла подробности совершённого над ней сексуального насилия
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Эстонская фигуристка Солен Мазанг, рассказавшая о совершении над ней сексуального насилия, поблагодарила болельщиков за поддержку и раскрыла некоторые подробности произошедшего.

«От всего сердца благодарю вас за все слова поддержки, которые я получила с тех пор, как решила публично рассказать, через что мне пришлось пройти. Ваши слова, ободрение и солидарность глубоко тронули меня. Они дают мне силы продолжать двигаться вперёд. Сегодня я высказываюсь, потому что ситуация остаётся неизменной. Для меня непостижимо, что я всё ещё встречаюсь с этим человеком на соревнованиях, как будто ничего не произошло. Он воспользовался моей уязвимостью, зная, что я нахожусь под воздействием лекарств — он видел, что я их принимала — чтобы совершить непоправимое.

Я отказываюсь молчать. Пришло время для того, чтобы стыд перешёл на другую сторону. С самого раннего возраста я была свидетельницей поведения, которому здесь нет места: насилия, давления, нападок. Эта реальность, к сожалению, стала нормой. Сегодня я говорю не только для того, чтобы продвинуть собственную ситуацию вперёд, но и для того, чтобы побудить других высказаться. Моя история не единична.

В день нападения моя жизнь остановилась, и с тех пор всё изменилось. Я никому не желаю такой боли. Пришло время восстановить справедливость — для меня, для других и для будущего этого вида спорта, который я так сильно люблю. Давайте вместе позаботимся о том, чтобы этот вид спорта был наконец защищён от такого насилия», – написала фигуристка в соцсети.

Мазанг выступает в танцах на льду с Марко Гайдаенко. На чемпионате Европы 2023 года они были 20-ми, на чемпионате мира – 33-ми.

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