Ирина Роднина: совет ISU допустил российских юниоров на международные соревнования

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина сообщила, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение допустить российских юниоров на международные соревнования.

«Речь идёт про юниоров. Они разрешили только юниоров. Принято решение их допускать. Только вопрос как. Мы не принимали участия ни в каких отборочных соревнованиях. Наверное, было так, что рассматривают и взрослых, но допущены юниоры. Если считать сезон с 1 января, то и они, скорее всего, будут допущены только со следующего сезона. Им плохо без нас, вот и всё», — приводит слова Родниной «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что на заседании ISU, которое пройдёт с 27 по 28 сентября в Лозанне (Швейцария), будет рассмотрен вопрос о допуске российских фигуристов и конькобежцев к международным соревнованиям.