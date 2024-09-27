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«Лёд тронулся». Жулин — о допуске российских юниоров на международные соревнования

«Лёд тронулся». Жулин — о допуске российских юниоров на международные соревнования
Александр Жулин
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Тренер Александр Жулин отреагировал на возможный допуск российских фигуристов-юниоров на международные соревнования.

«Если российских юниоров действительно допустили на международные соревнования, это здорово. Лёд тронулся. На мой взгляд, это может говорить о потеплении со стороны ISU», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Официальной информации о допуске юниоров не поступало. Ранее об этом сообщила трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Напомним, 27-29 сентября в Лозанне проходит конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), где рассматривается в том числе допуск российских и белорусских фигуристов на международные старты, а также вопрос об их квалификации на зимнюю Олимпиаду 2026 года.

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