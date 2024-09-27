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Заявка Загитовой на грант в 75 млн рублей принята к рассмотрению

Заявка Загитовой на грант в 75 млн рублей принята к рассмотрению
Алина Загитова
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Заявка олимпийской чемпионки Алины Загитовой на грант в размере почти 75 млн рублей принята к рассмотрению президентским фондом культурных инициатив.

«Объём собственных средств (привлекаемых ресурсов) является одним из 10 критериев, по которым оценивается каждый проект. Наличие софинансирования не является обязательным для участия в конкурсе, но средний уровень собственного вклада авторов проектов за 3,5 года работы фонда составляет более 80% от общей суммы выделенных средств.

На данный момент заявка успешно прошла валидацию и поступила на экспертизу. Дальнейшую её судьбу определят независимые эксперты. Итоги конкурса будут подведены в декабре», — цитирует ТАСС представителя департамента коммуникаций фонда.

Напомним, Загитова запросила 74,8 млн рублей гранта для проведения шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Она столкнулась с непониманием, так как в заявке не было предусмотрено софинансирования и вложений иных средств.

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