Лайшев: разумные люди понимают, что без России фигурное катание — это не спорт

Бывший директор Центра спорта и образования «Самбо‑70» Ренат Лайшев прокомментировал возможный допуск российских юниоров до международных соревнований.

«Оттепель или нет, но рано или поздно нас начали бы зазывать. Разумные люди понимают, что без России — это не спорт и нет конкуренции. Я считаю, что не надо обращать на них внимания. Надо делать своё направление и быть лидерами в мире в любом виде спорта, в том числе в фигурном катании», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Официальной информации о допуске юниоров не поступало. Ранее об этом сообщила трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Напомним, 27-29 сентября в Лозанне проходит конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), где рассматривается в том числе допуск российских и белорусских фигуристов на международные старты, а также вопрос об их квалификации на зимнюю Олимпиаду 2026 года.