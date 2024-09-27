Гербольдт: у фигуристов появляется стимул доказывать, что Россия — лучшая на мировой арене

Чемпионка России среди юниоров, бронзовый призёр чемпионата России в женском одиночном катании, а ныне тренер Катарина Гербольдт прокомментировала новость о допуске российских юниоров на международные соревнования по решению ISU.

«Сложно сказать, оттепель это или нет в сторону России. Ведь пока не понятны условия, на которых можно будет выступать. Но мы безгранично этому рады, потому что появляется стимул для российских фигуристов продолжать тренироваться, выступать и доказывать, что Россия остаётся лучшей на мировой арене», — сказала Гербольдт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.