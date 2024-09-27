Роднина — журналистам: ваши коллеги — двоечники. Допустить юниоров решили ещё летом

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала свои слова о том, что ISU допустил российских юниоров до международных соревнований на текущем конгрессе.

«Ваши коллеги двоечники, так им и передайте. Допустить российских юниоров на международные соревнования они решили ещё летом. А сейчас они будут обсуждать, в каком виде и как их допускать. Ведь мы два года нигде не выступали», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».

Конгресс ISU проходит в Лозанне 27-29 сентября. На заседании действительно рассмотрят вопросы о допуске российских фигуристов к международным стартам и распределении квот на Олимпийские игры, но официальной информации о решении не было.

Возможно, Роднина имела в виду новости, появившиеся в июле: российские и белорусские фигуристы получили квоты на юниорские этапы Гран-при, однако это не являлось допуском.