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В Госдуме отреагировали на допуск ISU российских юниоров до международных турниров

В Госдуме отреагировали на допуск ISU российских юниоров до международных турниров
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Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищёв прокомментировал новость о допуске российских юниоров на международные соревнования по решению ISU.

«Если дождёмся официальной информации ISU о допуске наших юниоров, это промежуточное, но доброе и хорошее решение по отношению к российским молодым спортсменам. Допускать наших спортсменов надо. Все прекрасно понимают, что без российского фигурного катания бесполезно и невозможно развитие мирового фигурного катания. Мы ждём, когда ISU примет решение о допуске всех наших спортсменов, независимо от возраста. Я очень надеюсь, что сегодня мы услышим хорошую новость, которая будет подтверждена ISU, и тогда молодые спортсмены будут достойно представлять нашу страну на международных соревнованиях. Это очень важно.

Никакого потепления в сторону России нет. Происходит необходимость, о которой коллеги из ISU понимают. Хотел бы выразить слова благодарности за ту работу, которую проводит наша федерация. Мы очень часто общаемся с коллегами из федерации фигурного катания. Мы знаем, сколько они делают для того, чтобы не бросать и не прерывать связи между иностранными коллегами. Можно было обидеться, бросить всё и успокоиться. Но в этом принимает участие не один человек, а происходит коллегиальное решение допуска. Необходимо со всеми общаться. Была проведена большая работа, они молодцы», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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