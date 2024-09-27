Фигуристка Мишина ответила, может ли назвать своего партнёра Галлямова идеалом мужчины

Чемпионка мира по фигурному катанию Анастасия Мишина порассуждала о том, является ли её партнёр на льду Александр Галлямов идеалом мужчины.

«В плане работы всегда по-деловому общаемся. Я бы сказала, что он для меня — идеал партнёра. Очень стабилен во всех отношениях, а для спортсмена это важно. Например, в тех же выбросах я знаю, что в любом состоянии и при любом самочувствии Саша всегда кидает меня одинаково. Не бывает неприятных сюрпризов, когда один раз выброс получается сильным, а другой — более слабым и приходится «спасать» элемент прямо в воздухе. То же самое касается других составляющих», — цитирует Мишину RT на русском.

Мишина и Галлямов — чемпионы мира и Европы, также имеют две бронзовые медали Олимпийских игр в личном и командном турнирах.