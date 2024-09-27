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Мишин назвал отрадным возможный допуск ISU российских юниоров до международных турниров

Мишин назвал отрадным возможный допуск ISU российских юниоров до международных турниров
Алексей Мишин
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Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал возможное решение ISU о допуске российских юниоров до международных соревнований.

«Решение ISU допустить российских юниоров до международных соревнований — это отрадное событие», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Официальной информации о допуске юниоров не поступало. Ранее об этом сообщила трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

Напомним, 27-29 сентября в Лозанне проходит конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), где рассматривается в том числе допуск российских и белорусских фигуристов на международные старты, а также вопрос об их квалификации на зимнюю Олимпиаду 2026 года.

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