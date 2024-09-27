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Почётный вице-президент ISU Александр Лакерник — о допуске юниоров: не знаю, откуда Роднина это взяла

Почётный вице-президент ISU — о допуске юниоров: не знаю, откуда Роднина это взяла
Александр Лакерник
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Почётный вице-президент ISU Александр Лакерник прокомментировал слова Ирины Родниной о том, что российских юниоров допустили до международных соревнований ещё летом.

— Мне не известно, допустили наших юниоров или нет.

— Это сказала Ирина Роднина.
— Нужно задавать вопрос Ирине Константиновне, откуда она это взяла. У меня данной информации нет.

— Известно ли, когда будет рассматриваться вопрос о нашем допуске и будет ли принято какое‑то решение?
— Не знаю, честно. Заседание совета идёт три дня, досконально повестку не видел.

— Какие у вас в принципе ожидания от заседания совета ISU?
— Знаете, я не гадалка, чтобы мои условные ожидания попадали в прессу. Я привык мерить другими категориями: принято решение, оно такое. А что я бы хотел, чтобы совет принял — таким образом не общаюсь. Я человек другого склада, говорю только о том, что есть, а не о том, что может быть. Откуда Ирина Константиновна всё это взяла — не знаю, потому что, естественно, она разговаривала об этом не со мной, — приводит слова Лакерника «Матч ТВ».

Напомним, 27-29 сентября в Лозанне проходит конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), где рассматривается в том числе допуск российских и белорусских фигуристов на международные старты, а также вопрос об их квалификации на зимнюю Олимпиаду 2026 года.

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