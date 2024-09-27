Слуцкая рассказала Анфисе Чеховой о любви к Урманову

Чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая рассказала о своей первой влюблённости в олимпийского чемпиона 1994 года Алексея Урманова.

«Я прекрасно помню свою первую любовь. Мне было 13 лет, и я с ума сходила от Лёши Урманова – это тоже фигурист, олимпийский чемпион. Он для меня в те годы был настоящим кумиром, на выступления которого я готова была смотреть постоянно. При том, что он тогда тренировался в Ленинграде, а я жила в Москве», — рассказала Слуцкая в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой».

Выпуск с участием экс-фигуристки покажут в субботу, 27 сентября, в 8:00 на телеканале ТВ-3.

Слуцкая — двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы. С Олимпиады 2002 года она увезла серебро, а на Играх через четыре года завоевала бронзу.