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Журова: я слышала, что разговоры про допуск шли не только о юниорах, а обо всех фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах

Журова: я слышала, что разговоры про допуск шли не только о юниорах, а обо всех
Светлана Журова
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Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова верит в слова Ирины Родниной о допуске российских фигуристов к международным юниорским стартам.

«Да, я верю в это. Я просто слышала, что такие разговоры шли не только о юниорах, а обо всех, что в некоторых этапах Кубка мира и Гран-при будут участвовать не только фигуристы, но ещё и конькобежцы с шорт-треком. К чему приведут разговоры – посмотрим. По последней информации, на конгрессах они кулуарно говорили о том, что есть вероятность того, что наши спортсмены будут участвовать в соревнованиях. Да, не на чемпионате мира, а начнут с Гран-при и Кубков мира. Говорить кулуарно – это одно дело, а открыто голосовать – это две разные вещи, многие боятся.

Мы вернёмся, когда они проведут своё заседание. Совет будет проводиться в течение двух дней, значит, там и рассмотрят. Другое дело, насколько сильно Украина будет блокировать это, потому что в некоторых федерациях так и происходит. Если где-то Украина не может заблокировать Россию, то она и не выступает, а если они видят, что могут повлиять, то начинают очень активно выступать, и решения не принимаются. Вот теннис смог им объяснить, что они про спорт и конкуренцию, поэтому дают возможность нашим выступать. Украинцы в некоторых федерациях очень активно продвигают свою позицию, затыкают всех, а так как у нас сейчас нет права голоса, то мы даже не можем ответить.

Можно ли сказать, что здравый смысл возвращается? За закрытыми дверями он всегда и существовал, просто публично все боятся говорить и принимать решение. Как только дверь закрывается, нас все поддерживают и говорят, ждут и верят в то, что уровень ледовых видов спорта будет выше, чем он есть на данный момент времени без отсутствия русских и конкуренции. Мы чувствуем поддержку, но публично нет. Между политикой публичной и закрытых кабинетов есть разница, – цитирует Журову «Советский спорт».

Напомним, 27-29 сентября в Лозанне проходит конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), где рассматривается в том числе допуск российских и белорусских фигуристов на международные старты, а также вопрос об их квалификации на зимнюю Олимпиаду 2026 года. Роднина ранее заявила, что юниоры уже получили допуск.

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