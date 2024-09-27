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В Союзе конькобежцев России заявили, что вопрос допуска фигуристов-юниоров не обсуждался

В Союзе конькобежцев России заявили, что вопрос допуска фигуристов-юниоров не обсуждался
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Президент Союза конькобежцев России, олимпийский чемпион Николай Гуляев прокомментировал слухи о допуске российских юниоров до международных соревнований под эгидой ISU, отметив, что на самом деле данный вопрос не обсуждался.

«Я не знаю, откуда пошла эта информация. Такой вопрос даже не обсуждался, и никаких решений нет. Если они будут, то вы получите заявление от официального источника, то есть от меня. У меня прямая связь с людьми, которые находятся на совете ISU. Он ещё не закончился. Кто-то запустил информацию, которая не соответствует действительности», — сказал Гуляев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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