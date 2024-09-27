Американцы Волфкостин и Царевский выиграли ритм-танец на юниорском Гран-при в Гданьске
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Американский дуэт Катарина Волфкостин/Дмитрий Царевский стали первыми по итогам ритм-танца на этапе юниорского Гран-при-2024/2025 в Гданьске (Польша). Спортсмены получили от судей 65,85 балла.
Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 5, Гданьск, Польша
Танцы на льду. Ритм-танец
27 сентября 2024, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
США
2
Канада
3
Италия
Второе место заняли представители Канады Сандрин Готье и Кентен Тьеран с результатом 63,96. Тройку лидеров замкнули итальянцы Лаура Финелли и Массимилиано Буччарелли (63,67).
Фигурное катание. Юниорский Гран-при-2024/2025. Пятый этап.
Танцы на льду. Ритм-танец:
- Катарина Волфкостин/Дмитрий Царевский (США) - 65,85 балла.
- Сандрин Готье/Кентен Тьеран (Канада) - 63,96.
- Лаура Финелли/Массимилиано Буччарелли (Италия) - 63,67.
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