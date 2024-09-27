Американцы Волфкостин и Царевский выиграли ритм-танец на юниорском Гран-при в Гданьске

Американский дуэт Катарина Волфкостин/Дмитрий Царевский стали первыми по итогам ритм-танца на этапе юниорского Гран-при-2024/2025 в Гданьске (Польша). Спортсмены получили от судей 65,85 балла.

Второе место заняли представители Канады Сандрин Готье и Кентен Тьеран с результатом 63,96. Тройку лидеров замкнули итальянцы Лаура Финелли и Массимилиано Буччарелли (63,67).

Фигурное катание. Юниорский Гран-при-2024/2025. Пятый этап.

Танцы на льду. Ритм-танец:

Катарина Волфкостин/Дмитрий Царевский (США) - 65,85 балла. Сандрин Готье/Кентен Тьеран (Канада) - 63,96. Лаура Финелли/Массимилиано Буччарелли (Италия) - 63,67.