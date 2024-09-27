Авербух — о гранте Загитовой: опыта попросить столько, сколько мне надо, у меня не было

Хореограф и организатор ледовых шоу Илья Авербух прокомментировал заявку олимпийской чемпионки Алины Загитовой на грант в размере 74,8 млн рублей, куда не вошло софинансирование.

«В гранте всегда есть градация, сколько именно ты непосредственно как организатор вносишь, чтобы этот проект был. Это, как правило, должно быть в половину больше той суммы, которую ты запрашиваешь. Опыта просто попросить столько, сколько мне надо, у меня не было. Но в любом случае все обращаются, потому что фонд – это сейчас такая организация, которая поддерживает многих.

Дальше уже очень сложная система прохождения этапов, если коллеги примут решение, то прекрасно. Слишком большая сумма? Вообще, для организации большого проекта эта сумма небольшая, потому что любое шоу стоит, если мы действительно говорим о большом шоу или спектакле, таких средств. Но вопрос в том, что нужно ещё искать свои деньги», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Напомним, Загитова запросила грант на шоу «Алые паруса» и столкнулась с непониманием из-за того, что её запрос составил 100% от суммы реализации проекта.