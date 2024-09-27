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Илья Авербух анонсировал участие Елизаветы Туктамышевой в Народном ледниковом периоде

Елизавета Туктамышева примет участие в «Народном ледниковом периоде»
Елизавета Туктамышева
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Хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух раскрыл подробности «Народного ледникового периода».

«На данный момент из тех, кто не принимал участия, будет Лиза Туктамышева. Практически завершаются наши переговоры с Женей Тарасовой и Володей Морозовым. Но будут и те, кто уже катался. Возможны и большие сюрпризы, это касается девушек-одиночниц.

Это абсолютно новый формат, в «Народный ледниковый период» впервые будут попадать неизвестные люди через кастинг. Уже подано более 600 заявок, мы их обрабатываем, основное стремление – попасть в пару с олимпийским чемпионом или чемпионом мира.

Это именно турнир любителей, которые пришли в фигурное катание в 30, 40, 50, 60 лет. Возможно, благодаря проекту «Ледниковый период». Люди разных профессий», – цитирует Авербуха ТАСС.

Ранее шоу «Ледниковый период» проходило на Первом канале в формате профессиональный фигурист + известный представитель российского театра, спорта, балета, эстрады, кино или телевидения. Также прошли два выпуска проекта «Ледниковый период. Дети».

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