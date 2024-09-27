Чжан и Хуан — победители произвольной программы на юниорском Гран-при в Польше

Китайская пара Цзясюань Чжан и Ихан Хуан стали первыми по итогам произвольной программы на этапе юниорского Гран-при-2024/2025 в Гданьске (Польша), получив 161,96 балла от судей.

Вторыми стали представители Украины София Голиченко и Артём Даренский с результатом 136,58. Тройку лидеров замкнули канадцы Жюлия Кваттрокки и Симон Демаре (134,88).

Фигурное катание. Юниорский Гран-при-2024/2025. Пятый этап.

Спортивные пары. Произвольная программа. Результаты:

Цзясюань Чжан/Ихан Хуан (Китай) — 161,96 София Голиченко/Артём Даренский (Украина) — 136,58 Жюлия Кваттрокки/Симон Демаре (Канада) — 134,88 Элизабет Хансен/Уильям Чёрч (США) — 132,44 Ирина Наполитано/Эдуардо Коми (Италия) — 130,55