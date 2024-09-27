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Чжан и Хуан — победители произвольной программы на юниорском Гран-при в Польше

Чжан и Хуан — победители произвольной программы на юниорском Гран-при в Польше
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Китайская пара Цзясюань Чжан и Ихан Хуан стали первыми по итогам произвольной программы на этапе юниорского Гран-при-2024/2025 в Гданьске (Польша), получив 161,96 балла от судей.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 5, Гданьск, Польша
Спортивные пары. Произвольная программа
27 сентября 2024, пятница. 14:00 МСК
Окончено
1
Китай
2
Украина
3
Канада

Вторыми стали представители Украины София Голиченко и Артём Даренский с результатом 136,58. Тройку лидеров замкнули канадцы Жюлия Кваттрокки и Симон Демаре (134,88).

Фигурное катание. Юниорский Гран-при-2024/2025. Пятый этап.
Спортивные пары. Произвольная программа. Результаты:

  1. Цзясюань Чжан/Ихан Хуан (Китай) — 161,96
  2. София Голиченко/Артём Даренский (Украина) — 136,58
  3. Жюлия Кваттрокки/Симон Демаре (Канада) — 134,88
  4. Элизабет Хансен/Уильям Чёрч (США) — 132,44
  5. Ирина Наполитано/Эдуардо Коми (Италия) — 130,55
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