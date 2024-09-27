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Стало известно, когда ISU обсудит вопрос о допуске россиян

Стало известно, когда ISU обсудит вопрос о допуске россиян
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Известен день, в который Международный союз конькобежцев (ISU) обсудит вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

«Рассмотрение вопроса запланировано на 28 сентября», — цитирует «Матч ТВ» собственный источник, знакомый с ситуацией.

Конгресс стартовал в Лозанне в пятницу, 27 сентября.

Ранее Ирина Роднина ошибочно заявила, что ISU уже допустил к международным стартам российских юниоров. На самом деле, юниоры лишь получили квоты для участия в серии Гран-при, что не является автоматическим допуском. Слова Родниной опровергли в Союзе конькобежцев России и Федерации фигурного катания России.

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Назван день, когда ISU обсудит вопрос о допуске наших фигуристов. LIVE!
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