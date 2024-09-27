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В России будет отмечаться День фигурного катания

В России будет отмечаться День фигурного катания
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По инициативе региональных федераций исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) принял решение об организации единого всероссийского Дня фигурного катания – 8 января. Об этом ФФККР сообщила на своём официальном сайте.

Отмечается, что дата была выбрана неслучайно. 8 января – день рождения первого отечественного олимпийского чемпиона по фигурному катанию на коньках Николая Александровича Панина-Коломенкина.

Подробная информация о мероприятиях в регионах, посвящённых Дню фигурного катания, будет опубликована дополнительно.

Напомним, каждый год проводится соревнования, посвящённые Панину-Коломенкину — «Мемориал Николая Панина — Коломенкина». В этом году он состоится 4 и 5 октября. Там выступят чемпионы мира Анастасия Мишина/Александр Галлямов, чемпионы Европы Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, вице-чемпион России Владислав Дикиджи и другие фигуристы.

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