Рудковская: откуда Загитовой брать деньги? Она только начинает свой путь

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала инициативу олимпийской чемпионки Алины Загитовой о подаче гранта на 75 млн. Фигуристка столкнулась с критикой из-за того, что в заявке не было указано софинансирование.

«Алина посчитала, что 75 млн им хватит, но это не очень большой бюджет для масштабного шоу. Это достаточно скромные деньги. Мы тратим от 120 до 150 млн, если мы говорим про полномасштабное шоу с большой постановкой, декларациями, костюмами, экранами, людьми и звёздами. Свет, звук, аренда, реклама, постановка, костюмы — это большие финансы. У нас большой опыт в шоу, поэтому всегда есть софинансирование. Мы подаём заявку и просим 22 млн с софинансированием больше 100 млн. Если говорить про Алину, то, может, у неё нет возможности приложить софинансирование. Она как чувствовала, так и написала.

Я вот, например, 20 лет зарабатываю в шоу-бизнесе, Евгений Плющенко 25 лет катается во всех мировых шоу, а ещё совладелец шоу и наших академий. Так что здесь понятно, откуда деньги — мы регулярно отчитываемся и платим огромные налоги. А у Загитовой пока нет возможности, откуда ей брать деньги — она только начинает свой путь. Поэтому она как олимпийская чемпионка попросила у государства, а там уже всё рассмотрят и скажут.

У Алины абсолютно честная заявка, которая имеет право быть. Если у неё нет софинансирования, то почему Загитова должна его писать? Потом же нужно будет найти где-то эти деньги», — цитирует Рудковскую Sport24.

Напомним, Загитова запросила грант на проведение ледового шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. В президентском фонде культурных инициатив приняли заявку.