Мама Парсеговой поблагодарила команду Тутберидзе за помощь с закрытием долга

Мама 12-летней Арины Парсеговой поблагодарила команду Этери Тутберидзе за помощь с закрытием судебного долга академии Евгения Плющенко.

«На протяжении 4 месяцев вы переживали, поддерживали и давали советы для наилучшего для нас исхода по иску академии Е. В. Плющенко. После вынесения решения судом первой инстанции наша удивительная и великодушная Этери Георгиевна Тутберидзе приняла решение о проведении платной открытой тренировки и совместно с тренерским штабом организовала её в кратчайшие сроки, в результате чего была собрана и передана мне сумма, которая указана в иске, а именно 1 930 195 рублей.

Вся эта сумма в полном объеме будет направлена истцу для повторной оплаты услуг, проживания, одежды и пр. в установленном законом порядке. Мы с Ариной выражаем огромную благодарность нашим тренерам и ребятам за возможность отказаться от апелляции и перестать купаться в этом ..., пачкая вокруг непричастных к ситуации людей. Благодарим всех, кто пришёл и не пришёл, а просто купил билеты на открытую тренировку. Благодарим человека, который в мае 2023 года написал С. В. Дудакову и буквально пинками отправил нас на просмотр, когда мы практически приняли решение о завершении карьеры, благодарим Этери Георгиевну за то, что она дала шанс Арине остаться в спорте.

Я честный человек и искренне считаю, что все договоры должны исполняться, но именно все, а не выборочно!

В карусели часть спонсорского соглашения, которое незаслуженно оставили без внимания...» – написала Наталия Парсегова в аккаунте дочери в соцсетях.

К посту прикреплены две страницы из договора с «Ангелами Плющенко».

Фото: соцсети Парсеговой

Фото: соцсети Парсеговой

Напомним, в мае 2023 года Арина Парсегова перешла от Евгения Плющенко к Этери Тутберидзе. После этого академия «Ангелы Плющенко» подала в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки. По итогам судебного разбирательства было решено взыскать 1,8 млн рублей с Наталии Парсеговой, матери спортсменки.