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Фотосессия фигуристки Александры Трусовой (Игнатовой): нежный образ в розовом платье и с золотой цепью-поясом

Трусова показала нежный образ — в розовом платье и с золотой цепью-поясом
Александра Трусова
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Российская фигуристка Александра Трусова (в замужестве — Игнатова) показала кадры с новой фотосессии.

Спортсменка анонсировала её в соцсетях. «У нас была фотосессия, до свадьбы ещё. Мы и по отдельности фотографировались, и вместе. У нас есть много фотографий, хотим с вами поделиться», — сказала Трусова в видеообращении.

На фотографиях она позирует в нежном розовом платье длиной выше колена, из аксессуаров — золотое ожерелье и золотая цепь-пояс.

Напомним, Трусова вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Уже 15-16 сентября она выступила на контрольных прокатах сборной России, представив две соревновательные программы. Александра пока не ответила на вопрос, выступит ли на турнирах.

Как Трусова выступила на контрольных прокатах
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