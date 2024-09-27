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Японка Мао Симада выиграла произвольную программу 5-го этапа юниорского Гран-при в Польше

Японка Мао Симада выиграла произвольную программу 5-го этапа юниорского Гран-при в Польше
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Японская фигуристка Мао Симада выиграла произвольную программу на пятом этапе юниорского Гран-при в Гданьске (Польша), получив от судей 151,57 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 5, Гданьск, Польша
Девушки. Произвольная программа
27 сентября 2024, пятница. 17:45 МСК
Окончено
1
Мао Симада
Япония
224.68
2
Каоруко Вада
Япония
198.22
3
Ко На Ён
Южная Корея
180.14

Второй стала её соотечественница Каоруко Вада, её результат — 127,64. Тройку лидеров замкнула представительница Южной Кореи Ко На Ён (114,56).

Пятый этап Гран-при ISU по фигурному катанию среди юниоров.
Девушки. Произвольная программа:

  1. Мао Симада (Япония) — 151,57
  2. Каоруко Вада (Япония) — 127,64
  3. Ко На Ён (Южная Корея) — 114,56
  4. Леандра Цимпукакис (Швейцария) - 112,64
  5. Алиса Ленгиелова (Словакия) – 109,63
  6. Ангел Делевакве (Нидерланды) — 105,34
  7. Анна Пеццетта (Италия) – 104,43
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