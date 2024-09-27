Японка Мао Симада выиграла произвольную программу 5-го этапа юниорского Гран-при в Польше

Японская фигуристка Мао Симада выиграла произвольную программу на пятом этапе юниорского Гран-при в Гданьске (Польша), получив от судей 151,57 балла.

Второй стала её соотечественница Каоруко Вада, её результат — 127,64. Тройку лидеров замкнула представительница Южной Кореи Ко На Ён (114,56).

Пятый этап Гран-при ISU по фигурному катанию среди юниоров.

Девушки. Произвольная программа:

Мао Симада (Япония) — 151,57 Каоруко Вада (Япония) — 127,64 Ко На Ён (Южная Корея) — 114,56 Леандра Цимпукакис (Швейцария) - 112,64 Алиса Ленгиелова (Словакия) – 109,63 Ангел Делевакве (Нидерланды) — 105,34 Анна Пеццетта (Италия) – 104,43