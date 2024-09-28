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Алина Загитова показала, как читает книгу «Алые паруса», по которой собирается ставить шоу

Алина Загитова показала, как читает книгу «Алые паруса», по которой собирается ставить шоу
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Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова показала, как читает книгу «Алые паруса», по которой хочет создать ледовое шоу. Фотографией она поделилась в своём телеграм-канале.

Напомним, Алина Загитова запросила грант в 74,8 млн рублей для проведения шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Она столкнулась с непониманием, так как в заявке не было предусмотрено софинансирования и вложений иных средств.

Позднее стало известно, что заявка на грант была принята к рассмотрению президентским фондом культурных инициатив. По информации источника, итоги конкурса будут подведены в декабре.

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