Алина Загитова показала, как читает книгу «Алые паруса», по которой собирается ставить шоу

Олимпийская чемпионка 2018 года российская фигуристка Алина Загитова показала, как читает книгу «Алые паруса», по которой хочет создать ледовое шоу. Фотографией она поделилась в своём телеграм-канале.
Напомним, Алина Загитова запросила грант в 74,8 млн рублей для проведения шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Она столкнулась с непониманием, так как в заявке не было предусмотрено софинансирования и вложений иных средств.
Позднее стало известно, что заявка на грант была принята к рассмотрению президентским фондом культурных инициатив. По информации источника, итоги конкурса будут подведены в декабре.