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Американские танцоры Волфкостин и Царевский выиграли этап юниорского Гран-при в Польше

Американские танцоры Катарина Волфкостин и Дмитрий Царевский выиграли пятый этап Гран-при среди юниоров в Гданьске (Польша). Они набрали 166,68 балла за оба танца.

Вторыми стали канадские фигуристы Сандрин Готье и Кентен Тьеран с результатом 160,75 балла. Тройку лидеров замкнули представители Франции Данья Муаден и Тео Биго, набравшие 153,19 балла.

Фигурное катание. Юниорский Гран-при ISU. Пятый этап.

Танцы на льду. Результаты: