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Американские танцоры Волфкостин и Царевский выиграли этап юниорского Гран-при в Польше

Американские танцоры Волфкостин и Царевский выиграли этап юниорского Гран-при в Польше
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Американские танцоры Катарина Волфкостин и Дмитрий Царевский выиграли пятый этап Гран-при среди юниоров в Гданьске (Польша). Они набрали 166,68 балла за оба танца.

Вторыми стали канадские фигуристы Сандрин Готье и Кентен Тьеран с результатом 160,75 балла. Тройку лидеров замкнули представители Франции Данья Муаден и Тео Биго, набравшие 153,19 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 5, Гданьск, Польша
Танцы на льду. Произвольный танец
28 сентября 2024, суббота. 13:15 МСК
Окончено
1
США
2
Канада
3
Франция

Фигурное катание. Юниорский Гран-при ISU. Пятый этап.
Танцы на льду. Результаты:

  1. Катарина Волфкостин/Дмитрий Царевский (США) — 166,68.
  2. Сандрин Готье/Кентен Тьеран (Канада) — 160,75.
  3. Данья Муаден/Тео Биго (Франция) — 153,19.
  4. Лаура Финелли/Массимилиано Буччарелли (Италия) — 152,52.
  5. София Довгаль/Виктор Кулеша (Польша) — 136,53.
  6. Лилия Шуберт/Никита Ремешевский (Германия) — 136,50.
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