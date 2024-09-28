Американские танцоры Волфкостин и Царевский выиграли этап юниорского Гран-при в Польше
Американские танцоры Катарина Волфкостин и Дмитрий Царевский выиграли пятый этап Гран-при среди юниоров в Гданьске (Польша). Они набрали 166,68 балла за оба танца.
Вторыми стали канадские фигуристы Сандрин Готье и Кентен Тьеран с результатом 160,75 балла. Тройку лидеров замкнули представители Франции Данья Муаден и Тео Биго, набравшие 153,19 балла.
Фигурное катание. Юниорский Гран-при ISU. Пятый этап.
Танцы на льду. Результаты:
- Катарина Волфкостин/Дмитрий Царевский (США) — 166,68.
- Сандрин Готье/Кентен Тьеран (Канада) — 160,75.
- Данья Муаден/Тео Биго (Франция) — 153,19.
- Лаура Финелли/Массимилиано Буччарелли (Италия) — 152,52.
- София Довгаль/Виктор Кулеша (Польша) — 136,53.
- Лилия Шуберт/Никита Ремешевский (Германия) — 136,50.
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