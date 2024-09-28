Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«У меня отжали борщ». Евгения Медведева показала видео со своим попугаем

«У меня отжали борщ». Евгения Медведева показала видео со своим попугаем
Комментарии

Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась видео, на котором её попугай угощается борщом. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным видеороликом.

«У меня отжали борщ», — подписала пост фигуристка в своём аккаунте в телеграм-канале.

25-летняя Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2018, одиночное катание и командное первенство) и обладательница двух золотых (2016, 2017) и бронзовой (2019) наград чемпионатов мира. Также она является двукратной победительницей (2016, 2017) и серебряным призёром чемпионатов Европы (2018). В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении любительской спортивной карьеры.

Материалы по теме
«Довольна всем и даже больше». Евгения Медведева — о своих достижениях к 25 годам
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android