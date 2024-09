Стала известна музыка, под которую будут выступать Диана Дэвис и Глеб Смолкин

Стала известна музыка, под которую будут выступать бывшие российские фигуристы, ныне представляющие Грузию, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Об этом сообщается на официальном сайте ISU.

В короткой программе спортсмены выступят под песни Sheila «Lady Marmalade», Патти Лабелль «Music Is My Way of Life», Girl’s Generation «Lady Marmalade». В произвольной программе дуэт будет кататься под Led Zeppelin «Kashmir» и «Black Dog», Бет Харт «The Rain Song» и кавер-версию «Kashmir» Bond.

В 2023 году Дэвис и Смолкин сменили спортивное гражданство с российского на грузинское. В сезоне-2023/2024 фигуристы дебютировали на международной арене. На чемпионате Европы — 2024 они заняли восьмое место, а на чемпионате мира — 12-е.