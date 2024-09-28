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Источник: ISU не допустил россиян до международных соревнований

Источник: ISU не допустил россиян до международных соревнований
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Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение не пересматривать вопрос о допуске российских спортсменов к международным стартам. Об этом сообщил «Матч ТВ».

«Вопрос рассматривался, но решения по допуску принято не было», — приводит слова источника «Матч ТВ».

Напомним, с 27 по 29 сентября в Лозанне проходит конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), где среди прочих вопросов должен быть рассмотрен в том числе допуск российских и белорусских фигуристов на международные старты, а также вопрос об их квалификации на зимнюю Олимпиаду 2026 года. Роднина ранее заявила, что юниоры уже получили допуск.

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