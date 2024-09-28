Источник: ISU отложил решение о допуске россиян на международные старты

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отложил решение по вопросу допуска российских спортсменов на международные соревнования. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

«Вопрос участия российских спортсменов в турнирах ISU сегодня обсуждался, решения по допуску принято не было. Таким образом, решение о допуске россиян на турниры отложено», — приводит слова источника «РИА Новости Спорт».

Напомним, российские и белорусские фигуристы отстранены от соревнований с 2022 года. Вопрос о допуске спортсменов на международные старты рассматривался на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в Лозанне.