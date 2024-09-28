Президент Союза конькобежцев РФ подтвердил недопуск россиян к турнирам ISU

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев подтвердил решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить недопуск россиян к международным стартам.

«Заседание завершено, изменений никаких, отстранение продлено. Этот сезон мы пропустим. Прогнозы на будущее делать не буду, это дело неблагодарное», — приводит слова Гуляева ТАСС.

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований с 2022 года. Вопрос о допуске спортсменов на международные старты рассматривался на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в Лозанне. Отстранение распространяется на турниры по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.