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Президент Союза конькобежцев РФ подтвердил недопуск россиян к турнирам ISU

Президент Союза конькобежцев РФ подтвердил недопуск россиян к турнирам ISU
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Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев подтвердил решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить недопуск россиян к международным стартам.

«Заседание завершено, изменений никаких, отстранение продлено. Этот сезон мы пропустим. Прогнозы на будущее делать не буду, это дело неблагодарное», — приводит слова Гуляева ТАСС.

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований с 2022 года. Вопрос о допуске спортсменов на международные старты рассматривался на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в Лозанне. Отстранение распространяется на турниры по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

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