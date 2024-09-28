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«Самым сильным придётся попотеть». Бестемьянова — о решении ISU продлить недопуск россиян

«Самым сильным придётся попотеть». Бестемьянова — о решении ISU продлить недопуск россиян
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о недопуске российских спортсменов до соревнований Международного союза конькобежцев (ISU), назвав решение организации ожидаемым.

«Конечно, всё это ожидаемо. Похоже, в чемпионате мира мы участия уже не примем, и в обозримом будущем этого решения можно не ждать. Ещё остаётся гипотетическая возможность выступить в Оберстдорфе, где отбор на Игры проходят страны, не являющиеся лидерами мирового фигурного катания — не более одной квоты. Обидно. И нам будет очень трудно вернуться, даже самым сильным придётся попотеть», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.

Вопрос о допуске россиян на международные старты рассматривался на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в Лозанне. Ранее президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев подтвердил информацию о продлении недопуска россиян.

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