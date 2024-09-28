«Всё равно выступим на Олимпиаде». Тарасова — о недопуске россиян к турнирам ISU

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что российские спортсмены смогут принять участие на Олимпийских играх — 2026, несмотря на решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить недопуск.

«Будем терпеть, у нас в стране соревнования очень сильные и интересные. Думаю, что всё равно выступим на Олимпийских играх. Думаю, на следующий год они нас допустят. Хотя там, конечно, есть люди, которые не хотят нас там видеть», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Вопрос о допуске россиян рассматривался на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в Лозанне. Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев подтвердил информацию о решении организации.