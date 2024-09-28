Лукаш Вацлавик — победитель 5-го этапа юниорского Гран-при в Польше

Фигурист из Словакии Лукаш Вацлавик стал победителем 5-го этапа юниорского Гран-при в Гданьске (Польша) с результатом 207,78 балла. Вторым стал японец Сена Такахаси (198,42), а тройку лидеров замкнул Мин Кю Со из Южной Кореи (195,86).

Фигурное катание. Юниорский Гран-при-2024/2025. Пятый этап.

Юноши. Результаты: