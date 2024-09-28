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Лукаш Вацлавик — победитель 5-го этапа юниорского Гран-при в Польше

Лукаш Вацлавик — победитель 5-го этапа юниорского Гран-при в Польше
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Фигурист из Словакии Лукаш Вацлавик стал победителем 5-го этапа юниорского Гран-при в Гданьске (Польша) с результатом 207,78 балла. Вторым стал японец Сена Такахаси (198,42), а тройку лидеров замкнул Мин Кю Со из Южной Кореи (195,86).

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2024/25. Этап 5, Гданьск, Польша
Юноши. Произвольная программа
28 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Лукаш Вацлавик
Словакия
207.78
2
Сена Такахаси
Япония
198.42
3
Мин Кю Со
Южная Корея
195.86

Фигурное катание. Юниорский Гран-при-2024/2025. Пятый этап.
Юноши. Результаты:

  1. Лукаш Вацлавик (Словакия) — 207,78.
  2. Сена Такахаси (Япония) — 198,42.
  3. Мин Кю Со (Южная Корея) — 195,86.
  4. Тамир Куперман (Израиль) — 195, 38.
  5. Энтони Паради (Канада) — 192,70.
  6. Лука Имедашвили (Литва) — 178,67.
  7. Егор Курцев (Украина) — 172,73.
  8. Матиас Линдфорс (Финляндия) — 171,62.
  9. Орельян Шерве (Швейцария) — 164,09.
  10. Якуб Лофек (Польша) — 161,54.
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