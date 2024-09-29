«Красота будет радовать болельщиков в России». Худайбердиева в купальнике — о недопуске

Фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцах на льду с Егором Базиным, отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить недопуск российских спортсменов до соревнований.

Спортсменка в своём аккаунте в телеграм-канале разместила своё фото в откровенном купальнике, на котором она смотрит вдаль, и подписала пост: «Гляжу на ISU, которые снова не допустили российских спортсменов до международных соревнований… Ну и ладно, вся красота фигурного катания будет радовать болельщиков в России».

Фото: Из личного архива фигуристки

Вопрос о допуске россиян на международные старты рассматривался на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) в Лозанне, который проходил с 27 по 28 сентября.