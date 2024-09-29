Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Александр Коган: на данный момент Трусова не вернулась к соревнованиям

Александр Коган: на данный момент Трусова не вернулась к соревнованиям
Комментарии

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о возвращении Александры Игнатовой (Трусовой) на соревнования.

«На данный момент Трусова не вернулась к соревнованиям, пока мы допустили её до контрольных прокатов. Она очень хотела показать свои программы, дальше посмотрим. Безусловно, участие любого именитого спортсмена в мероприятиях федерации поднимает интерес. Мы всегда открыты для всех наших ведущих фигуристов», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».

На контрольных прокатах 15 сентября Игнатова попыталась исполнить четверной лутц в произвольной программе, но её попытка завершилась падением.

Материалы по теме
Коган сообщил, что распределение ведущих фигуристов по этапам Гран-при России завершено
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android