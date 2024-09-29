Александр Коган: на данный момент Трусова не вернулась к соревнованиям

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о возвращении Александры Игнатовой (Трусовой) на соревнования.

«На данный момент Трусова не вернулась к соревнованиям, пока мы допустили её до контрольных прокатов. Она очень хотела показать свои программы, дальше посмотрим. Безусловно, участие любого именитого спортсмена в мероприятиях федерации поднимает интерес. Мы всегда открыты для всех наших ведущих фигуристов», — приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».

На контрольных прокатах 15 сентября Игнатова попыталась исполнить четверной лутц в произвольной программе, но её попытка завершилась падением.