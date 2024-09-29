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Александра Трусова и Макар Игнатов показали совместные снимки с новой фотосессии

Александра Трусова и Макар Игнатов показали совместные снимки с новой фотосессии
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Вице-чемпионка Олимпийских игр российская фигуристка Александра Трусова (в замужестве — Игнатова) и серебряный призёр чемпионата России Макар Игнатов показали нежные кадры с новой фотосессии. Спортсмены опубликовали их на личных страницах в социальных сетях.

Фото: Личный архив Трусовой и Игнатова

Фото: Личный архив Трусовой и Игнатова

Фото: Личный архив Трусовой и Игнатова

Фото: Личный архив Трусовой и Игнатова

Напомним, Трусова получила предложение от Игнатова летом 2024 года. Несмотря на то что фигуристы состояли в отношениях меньше года, сама спортсменка призналась, что не раздумывая ответила «да». Свадебное торжество состоялось 17 августа. Уже 15-16 сентября Александра выступила на контрольных прокатах сборной России, представив две соревновательные программы. Спортсменка пока не ответила на вопрос, выступит ли она на турнирах.

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