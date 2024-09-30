Фигуристы Косторная и Куница показали, как ставят сестру Георгия на коньки

Российские фигуристы Алёна Косторная и Георгий Куница показали, как поставили маленькую сестру Гоши на коньки. Соответствующее видео спортсмены опубликовали на своих страницах в социальных сетях.

«+1», — подписал публикацию Куница.

«Прыг», — добавила Косторная.

Напомним, Алёна Косторная завершила сольную карьеру в начале 2023 года и перешла в парное катание. Пиком карьеры Косторной стал чемпионат Европы — 2020 в Граце, который она выиграла. Не сумев пробиться на Олимпиаду в Пекине, молодая фигуристка приняла решение больше не выступать в одиночном катании, встав в пару с Георгием Куницей. В сезоне-2023/2024 Косторная и её партнёр не выступали из-за стрессового перелома стопы у Алёны.

В нынешнем сезоне спортсмены выступили на контрольных прокатах, которые прошли 14 и 15 сентября в Санкт-Петербурге. Новые программы пары, в частности, произвольная под «Мастера и Маргариту», получили положительную реакцию публики и специалистов.