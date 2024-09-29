Журова призвала не обращать внимания на ISU и создать российскую лигу фигурного катания

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила о необходимости создать российскую лигу фигурного катания и перестать ориентироваться на Международный союз конькобежцев (ISU).

«Надо не обращать внимания на ISU и создать в России клубную лигу фигурного катания. На нее весь мир будет смотреть, потому что наши фигуристы — лучшие в мире. Для этого нужен будет спонсор, которого, возможно, нужно будет попросить обратить внимание на такую лигу. Но этим нужно заняться прямо сейчас и не откладывать», — приводит слова Журовой ТАСС.

Напомним, российские фигуристы отстранены от международных соревнований с 2022 года. Вопрос о допуске спортсменов на международные старты рассматривался на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который проходил 27-28 сентября в Лозанне. Однако решение об отстранении оставили в силе.