Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Не дождитесь». Загитова допустила ошибку в написании, сообщив, что преодолела выгорание

«Не дождитесь». Загитова допустила ошибку в написании, сообщив, что преодолела выгорание
Комментарии

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила, что отдохнула и восстановилась после выгорания. Ранее фигуристка рассказывала, что испытывает соответствующие проблемы, и поддержала людей в похожей ситуации. Также фигуристка поделилась советом, как улучшить своё самочувствие.

«Я отдохнула и восстановилась. P. S. Не дождётесь», — написала Загитова в телеграм-канале (В начальной версии сообщения было «не дождитесь». — Прим. «Чемпионата»).

Напомним, Загитова официально не объявляла о завершении карьеры, но она не выступает на соревнованиях, больше задействована в шоу и телевизионных проектах. Недавно она попросила грант на 75 млн рублей для постановки собственного шоу «Алые паруса».

Материалы по теме
«Можно милостыню подать». Загитовой нужны миллионы на шоу, школу, а что Алина делает сама?
«Можно милостыню подать». Загитовой нужны миллионы на шоу, школу, а что Алина делает сама?
Материалы по теме
«В эти моменты важно заземлиться». Загитова призналась, что столкнулась с выгоранием
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android