«Не дождитесь». Загитова допустила ошибку в написании, сообщив, что преодолела выгорание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сообщила, что отдохнула и восстановилась после выгорания. Ранее фигуристка рассказывала, что испытывает соответствующие проблемы, и поддержала людей в похожей ситуации. Также фигуристка поделилась советом, как улучшить своё самочувствие.

«Я отдохнула и восстановилась. P. S. Не дождётесь», — написала Загитова в телеграм-канале (В начальной версии сообщения было «не дождитесь». — Прим. «Чемпионата»).

Напомним, Загитова официально не объявляла о завершении карьеры, но она не выступает на соревнованиях, больше задействована в шоу и телевизионных проектах. Недавно она попросила грант на 75 млн рублей для постановки собственного шоу «Алые паруса».