«Если бы у меня были такие данные, я бы продолжала». Тарасова — о перспективах Трусовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила перспективы серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой (в девичестве — Игнатовой) в наступившем сезоне-2024/2025. Напомним, спортсм

«У нее есть тренер — Евгений Плющенко. Лучше позвонить ему и узнать, как там Александра. Я к ним заезжала летом, видела, как она готовилась, как каталась. Она выглядела как человек, который восстанавливает свои прыжки. А как сейчас, я не знаю. В любом случае вернуться к соревнованием за пять минут нельзя. Должно пройти время, надо войти в ритм. Большая работа. Если бы у меня были такие данные, как у Трусовой, я бы обязательно продолжала. Особенно сейчас. Если она этого не понимает, очень жаль», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Напомним, 14-15 сентября в Петербурге состоялись контрольные прокаты, на которых Александра Игнатова представила короткую и произвольную программы. При этом фигуристка до сих пор размышляет о том, будет ли выступать в сезоне.