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Тарасова рассказала, как будет отмечать недавно анонсированный день фигурного катания

Тарасова рассказала, как будет отмечать недавно анонсированный день фигурного катания
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, как будет отмечать всероссийский день фигурного катания, о проведении которого Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) приняла решение несколько дней назад.

«Прекрасная идея, полностью одобряю! Как будем отмечать? Надо устроить показательные выступления лучших спортсменов. Чтобы и фигуристы сборной России катались, и молодое поколение. Всё лучшее, что у нас есть. А у нас много хорошего. Получится прекрасный праздник, в котором, даст бог, и сами примем участие», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Праздник будет проводиться 8 января. В эту дату отмечается день рождения первого отечественного олимпийского чемпиона по фигурному катанию на коньках Николая Александровича Панина-Коломенкина.

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