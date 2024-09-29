Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Какое их, критиков, собачье дело?» Тарасова резко осудила критиков шоу Алины Загитовой

«Какое их, критиков, собачье дело?» Тарасова резко осудила критиков шоу Алины Загитовой
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова резко отреагировала на слова критиков ледового шоу «Алые паруса», которое собирается делать олимпийская чемпионка Алина Загитова.

«Я не понимаю — это что, единственное шоу у нас в стране? Отсутствие софинансирования? А им какое дело? За что её критиковать? Она хочет своё шоу и просит денег. Если захотят, то дадут или дадут меньше. Но просить ещё не значит получить. Какое их, критиков, собачье дело? У них никто ничего не просит. Советы дают тогда, когда их спрашивают, она его ни у кого не просила. Это завистники, которые с ума просто сошли. Ещё жизни никакой нет, а уже критикуют. Это ужасно несправедливо», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Также Тарасова добавила, что обязательно посетит ледовое шоу, если оно состоится.

Напомним, Загитова запросила 74,8 млн рублей гранта для проведения шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Она столкнулась с непониманием, так как в заявке не было предусмотрено софинансирования и вложений иных средств. Фигуристку осудили зрители, а также несколько публичных людей, в частности, Дмитрий Губерниев.

Материалы по теме
«Можно милостыню подать». Загитовой нужны миллионы на шоу, школу, а что Алина делает сама?
«Можно милостыню подать». Загитовой нужны миллионы на шоу, школу, а что Алина делает сама?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android